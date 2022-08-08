Власти Нарвы решили перенести памятник танку Т-34

Правящая коалиция Нарвы договорилась перенести памятник танку Т-34 в закрытое место, депутаты рассчитывают на поддержку оппозиции, чтобы поручить демонтировать монумент. Премьер Эстонии призвала убрать все 400 советских памятников

Фото: wikimapia.org

В эстонской Нарве правящая коалиция партий (Narva Tulevik и Эстония 200) решила перенести установленный памятник советскому танку Т-34 в закрытое место на территории города, передает ERR.

Депутаты решили при первой возможности созвать заседание городского собрания, на котором управе поручат демонтировать памятник. При горсобрании будет создана временная комиссия, которая примет решения в отношении остальных советских памятников в Нарве, планируют депутаты. В «Эстонии 200» пояснили, что перенести памятник танку следует из-за роста напряженности вокруг него, причем решить должны сами жители Нарвы.

«Мы не хотим новой «бронзовой ночи» и найдем решение этого вопроса в тесном сотрудничестве с местными организациями. Мы искренне надеемся, что и оппозиция в нарвском горсобрании поддержит наше предложение и мы сможем энергично двигаться дальше с этой темой», — сказал глава нарвского округа «Эстонии 200» Денис Ларченко.

«Бронзовой ночью» в Эстонии назвали вечер 26 апреля 2007 года, когда из-за решения властей перенести советский памятник «Бронзовый солдат» произошли массовые беспорядки.

Памятник танку Т-34 расположен на левом берегу реки Нарва. Он обозначает место, где советские войска переправились через реку, чтобы отбросить немецкие войска от города. Памятник был открыт в мае 1970 года.

Для решения вопроса о его будущем в Нарву 8 августа приедет эстонский премьер Кая Калас. Она отметила, что обсудит с местными властями, «почему памятники, установленные советской властью, должны быть убраны из публичного пространства». Ранее она заявила, что в Эстонии насчитывается 200–400 советских монументов, которые следует переместить из общественного пространства.

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Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу призвал убрать танк в течение месяца, пишет ERR. По его словам, негативной стороной истории о «Бронзовом солдате» стало то, что «конфликт созревал в течение года», в результате чего тысячи людей собрались для выражения своего отношения к происходящему. «Российским агентам влияния дали возможность поднять пыль, поэтому все закончилось таким кризисом», — уверен министр. Промедление не в интересах эстонцев и эстонского государства, добавил он.

Рейнсалу призвал «решать вопрос в целом», поскольку если просто убрать танк Т-34 с постамента, на его месте может вскоре оказаться другой коммунистический монумент. «Танк стал символом, но у символов есть своя магия. По символам судят, кто мы такие и каковы ценности общества», — подчеркнул министр.

В апреле совет Огрского муниципалитета в Латвии постановил снести памятный знак в поселке Мадлиен в честь освобождения от немецкой армии. Монумент представлял собой массивный камень с надписью «26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиене от немецко-фашистских захватчиков». Демонтаж провели 26 апреля. Рядом с камнем не располагались захоронения солдат. Власти сочли монумент «носителем и рупором имперской идеологии России», подрывающим устои независимости Латвии.

В российском МИДе назвали произошедшее «вопиющим инцидентом» и «изуверской выходкой». «Все более дерзко начинают вести себя последователи тех, кто в годы Второй мировой войны вместо борьбы с фашизмом выступали на стороне гитлеровской Германии», — сказала представитель министерства Мария Захарова.

В финской столице 8 августа демонтировали памятник «Мир во всем мире» (Maailman rauha), подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 году. Скульптура представляла собой группу людей с разных континентов Земли, каждый из них одной рукой держал глобус, обрамленный ветвями. На месте памятника проложат тротуар и организуют трамвайный маршрут, который свяжет центр Хельсинки с островным районом города Лаахасало.