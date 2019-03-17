Посольство России назвало «позором» шествие бывших легионеров СС в Риге

Днем ранее в Риге прошло ежегодное шествие бывших легионеров «Ваффен СС» и их сторонников. Всего в мероприятии участвовали около тысячи человек

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Посольство России в Латвии отреагировали на шествие легионеров «Ваффен СС», а также их сторонников в Риге и назвало его «позором». Об этом российские дипломаты написали в Twitter.

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники. И это в преддверии 75-ой годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении посольства.

Шествие, о котором идет речь, прошло в латвийской столице днем ранее, 17 марта. В нем приняли участие около 1 тыс. человек. Оно завершилось без каких-либо серьезных инцидентов.

«Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной», — добавили дипломаты.