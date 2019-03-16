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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Шествие бывших легионеров «Ваффен СС» прошло в Риге без инцидентов

Памятные мероприятия в Риге по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС» в субботу в центре Риги завершились без серьезных инцидентов. Об этом сообщил заместитель начальника Государственной полиции Латвии, начальник рижского регионального управления Юрис Шулте.

По данным полиции, в общей сложности в мероприятиях приняли участие около 1 тыс. человек, сообщает агентство LETA.

Шулте отметил, что в ходе акции полиция не произвела ни одного ареста, а также не оформила ни одного административного штрафа. Он поблагодарил полицейских за хорошую подготовку к мероприятию.

Как пишет интернет-издание Delfi, в завершение​ мероприятия в толпе произошла словесная перепалка между латышами и русскоязычными. Участники конфликта попытались выразить недовольство обеих сторон вопросами совместного проживания в Латвии. В частности, звучали упреки, касающиеся языковых, культурных и этических вопросов. Однако в физическую конфронтацию спор не перешел, так как в спор вмешалась полиция.

Латвийский добровольческий легион СС был создан германским командованием в годы Второй мировой войны на базе двух гренадерских дивизий. Дата 16 марта выбрана потому, что в этот день в 1944 году первый раз латвийские части войск СС приняли участие в боевых действиях против советских войск у реки Великой под Псковом. Такие шествия проводятся в Латвии ежегодно с 1994 года.

После того как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.

Теги: Латвия, Рига, ваффен СС, Шествие
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