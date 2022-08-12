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Суд отказался исключить Кара-Мурзу из реестра иноагентов

Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить оппозиционера Владимира Кара-Мурзу из реестра иностранных агентов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда. Минюст включил Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов 22 апреля. В тот же день против оппозиционера возбудили уголовное дело о дискредитации армии.

«Суд отказал в удовлетворении административного иска к Министерству юстиции», — сказали в ней.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда и адвокату Вадиму Прохорову.

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Владимир Кара-Мурза

Кара-Мурзу задержали 11 апреля в Москве, когда тот выходил из дома. На него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции. В документе говорилось, что при виде полицейских Кара-Мурза «повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться», сообщил адвокат Вадим Прохоров.

На следующий день Кара-Мурзу арестовали на 15 суток. А 22 апреля, еще до окончания срока наказания, против него возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах. По этому делу Кара-Мурзу арестовали сначала 12 июня, позже срок продлили до 12 августа.

По версии следствия, в марте оппозиционный политик, находясь в парламенте американского штата Аризона, распространил ложную информацию о действиях российских военных, причинив «существенный вред» интересам России. Кара-Мурза считает свое преследование политически мотивированным.

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