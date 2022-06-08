Кара-Мурзе продлили арест по делу о фейках про армию России
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (включен в реестр физлиц-иноагентов) останется под арестом до 12 августа по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, суд удовлетворил ходатайство обвинения, сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.
«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Кара-Мурзы меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», — говорится в сообщении.
Против Кара-Мурзы завели дело по статье 207.3 УК, она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что политик в середине марта, находясь в парламенте американского штата Аризона, «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных на Украине. В протоколе указано, что оппозиционер тем самым причинил «существенный вред» российским интересам. Кара-Мурзу арестовали в конце апреля до 12 июня.
Он считает свое преследование мотивированным по политическим причинам. В день ареста Министерство юстиции включило политика в список физлиц-иноагентов.
Владимир Кара-Мурза — экс-председатель «Фонда Бориса Немцова за свободу», в 2015–2016 годах он занимал пост заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019-го по февраль 2022-го политик вел передачу на «Эхе Москвы».
Кара-Мурзу в конце мая 2015 года доставили в Первую городскую больницу Москвы, где ввели в состояние медикаментозного сна. Согласно заключению врачей, у него выявили «острую почечную недостаточность», однако отец политика — Владимир Кара-Мурза — настаивал, что сына отравили.
Второй раз с симптомами отравления оппозиционер попал в больницу в феврале 2017 года. В первые дни он находился в коме, врачи рассказали, что из-за действия неизвестного вещества у Кара-Мурзы начала развиваться полиорганная недостаточность. Адвокат Кара-Мурзы подал в 2017 году заявление о покушении на убийство в Следственный комитет. С аналогичным требованием сам политик вновь обратился в ведомство в 2021 году.