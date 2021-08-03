Суд арестовал «скопинского маньяка» после видео в поддержку КПРФ

Виктор Мохов (Фото: double_solid / Telegram)

Мировой суд назначил «скопинскому маньяку» Виктору Мохову десять суток административного ареста. Об этом РБК сообщили в секретариате судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.

В секретариате уточнили ТАСС, что его признали виновным по ч. 3 ст. 19.24 КоАП России «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» за участие в съемке ролика в поддержку КПРФ. Мохов повторно нарушил установленное ему административное ограничение, так как ранее он был признан виновным за участие в интервью журналистки Ксении Собчак, передало агентство.

Представитель суда сказал РБК, что Мохов полностью признал свою вину.

В конце июля Telegram-канал «Двойная сплошная» опубликовал видеоролик, в котором Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, называет лидера партии Геннадия Зюганова «строгим, жестким и справедливым человеком».