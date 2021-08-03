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Политика ,  
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Суд арестовал «скопинского маньяка» после видео в поддержку КПРФ

Виктор Мохов
Виктор Мохов (Фото: double_solid / Telegram)

Мировой суд назначил «скопинскому маньяку» Виктору Мохову десять суток административного ареста. Об этом РБК сообщили в секретариате судебного участка № 31 судебного района Скопинского районного суда.

В секретариате уточнили ТАСС, что его признали виновным по ч. 3 ст. 19.24 КоАП России «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» за участие в съемке ролика в поддержку КПРФ. Мохов повторно нарушил установленное ему административное ограничение, так как ранее он был признан виновным за участие в интервью журналистки Ксении Собчак, передало агентство.

Представитель суда сказал РБК, что Мохов полностью признал свою вину.

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Виктор Мохов, кадр из интервью

В конце июля Telegram-канал «Двойная сплошная» опубликовал видеоролик, в котором Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, называет лидера партии Геннадия Зюганова «строгим, жестким и справедливым человеком».

Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил «РИА Новости», что появление «скопинского маньяка» в одежде с символикой КПРФ является «черной пиар-технологией», направленной против партии в предвыборный период.

Виктор Мохов в 2005 году был приговорен к 16 годам и десяти месяцам тюрьмы за похищение и изнасилование двух девушек. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

За ним установили надзор на шесть лет: он должен был регулярно отмечаться в ОВД, не мог посещать массовые мероприятия, гулять в ночное время и выезжать за пределы района без разрешения.

После освобождения он дал интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором заявил, что одной из его жертв нужно «помочь» зачать детей, поскольку та после его заточения больше не рожала. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам Мохова.

В июне Рязанский областной суд удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, согласно которым теперь ему запрещено общение со СМИ, в интернете, а также посещение мест общепита, в которых разрешено употребление алкоголя.

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