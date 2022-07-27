Россия и Иран договорились о поставках авиаоборудования и техобслуживании

Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолетов и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов

Иран подписал соглашение об экспорте в Россию деталей и авиаоборудования. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации исламской республики (САО) Миракбар Разави, передает агентство Mehr.

Документ закрепляет механизм поставок иранского оборудования для самолетов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов ремонтными центрами Ирана, уточнил представитель САО.

Кроме того, страны подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю, добавил Разави.

В конце мая министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин говорил, что Россия и Иран намерены ввести торговлю на основе бартера. В частности, Тегеран заинтересован в импорте цинка, свинца и глинозема для металлургической и горнодобывающей отраслей, Москва будет получать автозапчасти и газовые турбины. Министр тогда отмечал, что страны уже договорились о введении бартера на поставку ряда товаров, в том числе на российскую сталь.

С конца февраля Великобритания, США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. ЕС также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

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Американский производитель авиационной техники Boeing прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Вслед за ним аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus.

В апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что, согласно негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка.

Bloomberg в конце мая сообщал, что запасов запчастей к самолетам российских авиакомпаний хватит на три месяца.