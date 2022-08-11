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Политика ,  

МИД предложил Трасс призвать США к ответу за обострение вокруг Тайваня

Нэнси Пелоси (в центре)
Нэнси Пелоси (в центре) (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Британскому Министерству иностранных дел следовало бы вызвать для разговора о напряженности вокруг Тайваня не посла Китая в Лондоне, а посла США, написала глава МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она комментировала слова главы британского МИДа Лиз Трасс, которая накануне выпустила заявление, где говорилось, что Лондон «настоятельно призывает» Китай «урегулировать все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения». Китайского посла также вызвали в МИД Британии, чтобы он «объяснил действия своей страны», сообщила Трасс.

«Сама глава британского МИДа понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией, никто не называет», — написала Захарова.

Тайвань отверг план Китая «одна страна, две системы» для острова
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Фото:Ng Han Guan / AP

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. По ее словам, она прилетела на Тайвань, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны США «яркой и динамичной» демократии. Власти Китая раскритиковали ее визит, обвинив США в нарушении принципа «одного Китая». Пекин также начал масштабные военные учения со стрельбами у острова. Также Китай проводит учения в воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня.

Российский МИД ранее называл визит Пелоси на Тайвань провокацией и попыткой отвлечь от внутренних проблем и ситуации на Украине. Кремль также называл поездку Пелоси провокационной, указывая, что это приведет к росту напряженности.

Теги
Мария Захарова Лиз Трасс Китай Тайвань США Нэнси Пелоси
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