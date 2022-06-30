Президент Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать личное послание Владимиру Путину во время предстоящего визита в Москву, передает Sky News.

«Хотя этого очень сложно добиться, я заявил о важности мирного решения», — приводит телеканал слова Видодо после встречи с Зеленским в Киеве, который он посетил накануне. — Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я вскоре встречусь».

Как указывает Sky News, пока информации о том, принял ли Зеленский это предложение, нет.

Индонезийский президент анонсировал поездку в Киев и Москву 26 июня. Он планировал призвать коллег Зеленского и Путина к диалогу о мире. Кроме того, Видодо собирался просить российского коллегу прекратить военные действия на Украине. В Киев Видодо приехал накануне, 29 июня. 30 июня он должен прибить в Москву.

В этом году Индонезия является председателем G20. Зеленский и Путин получили приглашения принять участие в саммите, который пройдет в ноябре. Как сообщил 27 июня помощник российского президента Юрий Ушаков, участие президента Владимира Путина «предусматривается».

