Песков допустил, что Путин может не поехать на саммит G20 лично

Дмитрий Песков (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Россия может принять участие в саммите «Группы двадцати» (G20) в любом формате, президент Владимир Путин может поехать сам или делегировать кого-то, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В любом [формате возможно участие России в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии]. Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время еще есть, Россия участвует в работе «Двадцатки». Примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам», — заявил Песков.

В апреле глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что приглашение на предстоящий саммит «Большой двадцатки» получили лидеры всех стран-участников, включая президента России Владимира Путина. Кроме того, приглашение получил президент Украины Владимир Зеленский.

17-я встреча глав государств — членов G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Индонезия является действующим председателем G20.

27 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что участие Владимира Путина в саммите «предусматривается». При этом он добавил, что российская сторона ответила на индонезийское предложение положительно.