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В Польше снесли еще один памятник Красной Армии

Власти города Мальборк на севере Польши демонтировали памятник служащим Красной Армии, установленный в 1945 году, пишет портал Naszemiasto со ссылкой на заявление Института национальной памяти Польши.

Учреждение объявило о сносе памятника 9 августа. Утром того же дня на место, где он был установлен, приехала бригада рабочих и демонтировала мемориальное сооружение.

Скульптура располагалась на улице Генерала Владислава Сикорского с 1945 года. Она представляла собой монумент серого цвета из четырех парных колонн с кубком посередине и пятиконечной звездой наверху. На нижнем, монолитном ярусе памятника, находились мемориальные плиты.

Жители города начали требовать сноса после начала российской спецоперации на Украине, утверждает портал. Ранее президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий встретился с городскими властями и обсудил с ними этот вопрос. В процессе чиновники выяснили, что монумент включен в областной перечень памятников. По этой причине убрать его было нельзя. Однако недавно власти исключили сооружение из этого списка, что позволяло его демонтировать.

Заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда в марте в беседе с порталом назвал памятник «символом советского империализма». Он заявил, что снос является историческим, так как означает конец процесса декоммунизации города.

Памятники связанным с Россией и ее историей деятелям власти западных стран стали массово сносить в феврале. Так, власти латвийской Риги решили снести памятник воинам Советской армии, а депутаты эстонского города Нарва — перенести памятник танку Т-34 в закрытое место.

В Польше памятники советской эпохи сносят не первый год. Так, в 2018 году власти Варшавы решили убрать последний в городе монумент Красной Армии — памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. В том же году, писал «Коммерсантъ», Институт национальной памяти рекомендовал властям регионов снести 75 памятников, большая часть из которых была посвящена красноармейцам.

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