В Варшаве снесут последний памятник Красной Армии

В Варшаве начался демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке, сообщает Dzieje.

«Демонтированный памятник будет передан Институту национальной памяти», — заявил пресс-секретарь мэрии Агнешка Клобб.

Лидер содружества «Курск», которое восстанавливает в Польше памятники и кладбища советских солдат, Ежи Тыца сообщил ТАСС, что это последний советский памятник в Варшаве.

«Содружество «Курск» и другие военно-патриотические организации многократно писали в разные учреждения: в мэрию, в Институт национальной памяти, властям района, пытаясь сохранить этот монумент. Мы предлагали отремонтировать памятник. Но ничего не помогло», — заявил он.

Пресс-секретарь Минкультуры России Юрий Бондаренко заявил «РИА Новости», что снос памятника является неисторичным поступком, попыткой переписать историю.

Находящийся на центральной линии Скарышевского парка памятник Благодарности Красной Армии открыт в сентябре 1946 года. На пьедестале из песчаника с поднятой средней частью была установлена стела с рельефной гравировкой изображения солдата Красной Армии, под которым сложены знамена. На памятнике есть надпись: «Вечная слава героям Красной Армии, погибшим в борьбе за освобождение столицы Варшавы».