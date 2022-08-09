Минобороны предупредило о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к глобальной техногенной катастрофе, станция находится в опасности, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канале министерства.

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — сказал Мизинцев.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По его словам, в случае аварии зона радиационного заражения составит более 5,3 тыс. кв. км. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

Кроме того, после аварии Черное и Азовское море, а также Босфорский пролив на длительное время перестанут быть пригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными высоким уровнем радиации.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодар. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

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7 августа в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что украинские войска ночью нанесли удары из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС. Осколки упали близ действующего энергоблока, утверждают там. Ранее 5 августа Минобороны сообщило, что по территории атомной электростанции и города Энергодар со стороны Украины было выпущено 20 снарядов 152-мм калибра.

«На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4, поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода», — такими словами российское оборонное ведомство описало повреждения на электростанции.

Накануне российские власти заявили о готовности помочь руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) организовать визит делегации на АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал дать инспекторам МАГАТЭ доступ к электростанции и называл удары по ней «самоубийством». При этом российский МИД обвиняет секретариат ООН в противодействии визиту, под эгидой которой работает МАГАТЭ.