Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 08 авг, 16:09
Минобороны предупредило о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС Политика, 07:37
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Какие схемы заработка на санкциях ограничил «карантин» ЦБ Pro, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Посмотрите на 10 очень странных вертолетов от советских конструкторов Life, 07:01
Эксперты зафиксировали снижение конфликтности бизнеса в России в кризис Бизнес, 07:00
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 06:39
ФСБ привела факты помощи украинских националистов гитлеровским войскам Политика, 06:28
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Антонов заявил о приближении США к опасной черте противостояния с Россией Политика, 06:16
Поставки вертолетов Ми-171А3 начнутся в 2024 году Технологии и медиа, 05:12
США отказали Виннику в освобождении под залог из тюрьмы в Калифорнии Политика, 05:04
В США отца и сына осудили за преступление на почве ненависти Общество, 04:35
В Пентагоне заявили, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS Политика, 03:44
ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа во Флориде Политика, 03:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны предупредило о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Минобороны России: обстрелы Запорожской АЭС грозят мировой катастрофой

Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к глобальной техногенной катастрофе, станция находится в опасности, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канале министерства.

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — сказал Мизинцев.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на АЭС
Политика
Фото:РИА Новости

По его словам, в случае аварии зона радиационного заражения составит более 5,3 тыс. кв. км. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.

Кроме того, после аварии Черное и Азовское море, а также Босфорский пролив на длительное время перестанут быть пригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными высоким уровнем радиации.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодар. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях
Инструкции
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Joosep Martinson / Getty Images Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день
Статьи

7 августа в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что украинские войска ночью нанесли удары из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС. Осколки упали близ действующего энергоблока, утверждают там. Ранее 5 августа Минобороны сообщило, что по территории атомной электростанции и города Энергодар со стороны Украины было выпущено 20 снарядов 152-мм калибра.

Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
Политика
Запорожская АЭС, архивное фото

«На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4, поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода», — такими словами российское оборонное ведомство описало повреждения на электростанции.

Накануне российские власти заявили о готовности помочь руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) организовать визит делегации на АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал дать инспекторам МАГАТЭ доступ к электростанции и называл удары по ней «самоубийством». При этом российский МИД обвиняет секретариат ООН в противодействии визиту, под эгидой которой работает МАГАТЭ.

Теги
Украина Запорожская область Запорожская АЭС Минобороны ядерная катастрофа
Материалы по теме
Россия подтвердила готовность помочь МАГАТЭ с визитом на Запорожскую АЭС
Политика
Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума
Политика
Кремль предупредил об угрозе катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter