В Баку опровергли сообщение Еревана об обстреле со стороны Азербайджана

Фото: Министерство Обороны Азербайджана

Информация Минобороны Армении об открытии огня подразделениями азербайджанской армии на азербайджано-армянской государственной границе является ложью. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

«Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Нет никаких реальных оснований очередной такой провокационной информации противоположной стороны», — говорится в сообщении.

Минобороны Армении ранее сообщило, что накануне одна из боевых позиций армии страны в восточной части армяно-азербайджанской границы подверглась обстрелу. Ранения получил срочник Нвер Геворкян.

В Минобороны России 4 августа заявили, что азербайджанские войска нарушили режим прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе четыре раза за сутки. В результате этих инцидентов погибли два нагорнокарабахских военных, еще 14 военнослужащих получили ранения. Российские миротворцы совместно с представителями Баку и Еревана урегулировали ситуацию, не допустив нарушения линии соприкосновения.

О нарушениях Азербайджана Минобороны России сообщало также 3 августа. Тогда Азербайджан заявил, что провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие».