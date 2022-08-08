Экс-советник Борреля допустила, что ЕС потребует от Киева уступить Москве

В случае затишья в конфликте с Украиной Россия может попытаться убедить некоторые страны Евросоюза надавить на Киев, чтобы тот пошел на уступки, написала директор Института международных отношений в Риме, бывший советник верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Борреля Натали Точчи в своей статье журналу Foreign Affairs.

По мнению Точчи, наибольшей угрозой для европейской коалиции может быть не отсутствие прогресса в прекращении эскалации на Украине, а затишье в конфликте, которое может позволить Москве переманить часть стран ЕС к тому, чтобы принудить Киев пойти Москве на уступки.

Дипломат считает такую угрозу более вероятным, если энергетический кризис в Европе продолжит усугубляться.

По мере усугубления энергетического и экономического кризисов страны, находящиеся дальше от линии фронта, с большей вероятностью будут настаивать на прекращении боевых действий, отмечает экс-советник Боррелля, приводя в пример страны Западной Европы — Францию, Германию, Италию. В то же время, по мнению Точчи, страны Восточной Европы, в частности балтийские страны и Польша, вероятно, продолжат настаивать на продолжении боевых действий до победы Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не будут уступать России часть территорий ради прекращения военной операции. В мае советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что в Европе «поднимают голову пророссийские лоббисты», которые предлагают пойти на прекращение огня, заморозить конфликт и уступить часть территорий Украины ради мира. Он заявил, что Киев не будет участвовать в таких обсуждениях.

Однако в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок. «Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии она готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», — подчеркнул он.

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Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон не будет навязывать Киеву свою позицию по вопросу территориальных уступок, Украина должна сама решить этот вопрос.