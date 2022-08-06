Азербайджан усиливает давление в Карабахе

На этой неделе обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы подтвердили, что режим тишины нарушил Азербайджан. Чего пытается добиться Баку и готов ли Ереван на уступки — разбирался РБК

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Обострение в Карабахе

В среду, 3 августа, в Лачинском районе Нагорного Карабаха, через который проходит единственная дорога, связывающая Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР), завязался бой с потерями с обеих сторон. Армянская и азербайджанская стороны обвинили друг друга в провокациях.

«Азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, с применением минометов, гранатометов и ударных БПЛА обстреляли военные позиции и место постоянного пребывания одной из воинских частей», — заявили в Степанакерте. Двое армян погибли, 14 получили ранения.

В Баку утверждают, что обострение спровоцировали армяне, которые «утром 3 августа подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении». Из-за этого погиб азербайджанский солдат. В ответ на гибель своего военного Баку объявил о проведении короткой и символической операции «Возмездие». «В результате были взяты под контроль высоты Гирхгиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта и ряд других важных господствующих высот», — заявила азербайджанская сторона. Президент НКР Араик Арутюнян на фоне обострения подписал указ о начале частичной мобилизации в непризнанной республике.

На следующий день российские миротворцы опубликовали заявление, что первой открыла огонь азербайджанская сторона. «За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана», — говорится в информационном бюллетене российского контингента. За день до этого, в отчете от 3 августа, россияне также зафиксировали нарушение режима прекращения огня с азербайджанской стороны. И еще три нарушения в отчете от 2 августа.

В Ереване действия миротворцев раскритиковали. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что ожидает от российских миротворцев пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения. По его словам, ряд произошедших в Нагорном Карабахе событий с ноября 2020 года, в том числе последних дней, «вызывают в армянском обществе вопросы о содержании и сути миротворческой миссии в Нагорном Карабахе».

К эскалации привело недовольство Азербайджаном тем, что армянская сторона не спешит со строительством своего участка дороги в обход Лачина, рассказал РБК российский дипломатический источник. О том, что Баку требует от армянской стороны строительства дороги, накануне обострения говорил и президент НКР Араик Арутюнян. Свое требование азербайджанцы, по его словам, передали через российских миротворцев. Азербайджан уже построил свои 32 километра обходного маршрута (он идет в обход Лачина и подходит к армянской границе южнее старой дороги). Армянской стороне остается построить только девять километров уже на территории Армении, рассказал РБК собеседник в Москве. Однако проблема не только в прокладке дорожного полотна. Вдоль старого шоссе пролегают еще и ключевые коммуникации — газопровод, линии электропередачи и интернет-кабель.

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На следующий день после начала нового обострения министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян заявил, что дорога будет готова к весне следующего года. Ереван считает, что вопрос прокладывания нового маршрута не является срочным. В пользу армян говорят условия трехстороннего заявления, остановившего войну в ноябре 2020 года. Согласно шестому пункту заявления, маршрут в обход Лачина должен быть утвержден в течение трех лет после окончания войны, то есть до ноября 2023 года. До тех пор обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией будет Лачинский коридор. После строительства новой дороги российский миротворческий контингент должен быть передислоцирован, а Лачин перейти под полный контроль Азербайджана.

Переговоры в Москве

Недовольство Азербайджана вызывает не только то, что Армения не торопится строить дорогу в обход Лачина. С момента окончания войны стороны не достигли практически никакого прогресса в мирном урегулировании. Статус Карабаха по-прежнему неясен, транспортные коммуникации в регионе так и не были разморожены, делимитация новой границы между Арменией и Азербайджаном даже не начиналась. Кроме того, Баку требует демилитаризации Нагорного Карабаха, то есть «полного вывода оттуда армянских войск и разоружения незаконных армянских вооруженных формирований». Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинения Азербайджана отвергает. «В Нагорном Карабахе нет ни одного солдата Армении, как бы Азербайджан ни манипулировал этой темой», — заявил он 4 августа.

Ближе к концу августа в Москве планируется встреча трехсторонней рабочей группы (участники — вице-премьеры), которая как раз обсуждает разморозку коммуникаций в регионе, рассказали РБК собеседники с российской и армянской стороны. Однако, отмечают они, проведение переговоров оказалось под угрозой срыва из-за обострения в Карабахе. Строительство дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань — относится к девятому пункту трехстороннего заявления. «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой», — говорится в нем.

Спустя более чем полтора года стороны продолжают обсуждать таможенный режим и условия транзита для армян и азербайджанцев через страны друг друга. Ереван при этом до сих пор не представил ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта — без этого невозможно начать строительство, утверждает собеседник РБК в Москве. В Армении настаивают на том, что сначала надо решить все вопросы безопасности и определить правила проезда и уже после этого приступать к строительству.

По словам собеседника РБК в Ереване, тогда же — в августе или сентябре — планируется и встреча созданной в мае комиссии по делимитации. Эти два мероприятия можно провести одновременно, потому что комиссии по делимитации Армении и Азербайджана возглавляют те же вице-премьеры, что и курируют переговоры в трехсторонней рабочей группе, — Мгер Григорян и Шахин Мустафаев. Это будет ее первая рабочая встреча с момента создания.

Помимо обсуждения разморозки дорог и делимитации, Ереван и Баку продолжают на высшем уровне через посредников — Брюссель и Москву — вести переговоры о заключении мирного договора. Предложение Москвы сочетает подходы из базовых принципов, которые страны представили в апреле. На 90% Ереван и Баку согласны с условиями мира, который предлагает Москва, проблема заключается в статусе Нагорного Карабаха, говорит российский дипломатический источник.

До войны 2020 года Ереван всегда утверждал, что Нагорно-Карабахская Республика не может быть в составе Азербайджана. После поражения такие заявления звучали только из Степанакерта. На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что карабахская проблема является не территориальным вопросом, а вопросом безопасности и прав армян Карабаха. В апреле РБК сообщал, что такая перемена акцентов может быть интерпретирована и как согласие Еревана обсуждать права армян в Карабахе-автономии в составе Азербайджана.