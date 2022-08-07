Байден второй день подряд сдал отрицательный результат теста на COVID-19

Джо Байден (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Президент США Джо Байден сдал второй отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, передает Reuters.

«Результат антигенного теста президента на SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд», — сообщил лечащий врач.

О'Коннор заверил, что Байден скоро сможет вернуться к «публичной деятельности и президентским поездкам».

Первый отрицательный тест Байден сдал накануне, 6 августа. Американский президент должен находиться на карантине, пока его выздоровление не подтвердит второй тест.

О том, что Байден заболел коронавирусом, стало известно 21 июля. О'Коннор тогда сообщил, что заболевание проходило в легкой форме, у главы государства были насморк, утомляемость, сухой кашель, болело горло. Байден 27 июля сдал повторный отрицательный тест, но через три дня снова получил положительный результат. Однако доктор отмечал, что в целом президент чувствует себя хорошо, хотя к нему вернулся кашель.