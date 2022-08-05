Блинкен призвал Пашиняна и Алиева начать прямой диалог по Карабаху

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонных разговоров призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна начать прямой диалог для деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Госсекретарь призвал к деэскалации и срочному проведению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией для разрешения вопросов, связанных с конфликтом в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении.

В Минобороне России накануне заявили, что азербайджанские войска нарушили режим прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе четыре раза за сутки. В результате этих инцидентов погибли два нагорнокарабахских военных, еще 14 военнослужащих получили ранения. Российские миротворцы совместно с представителями Баку и Еревана урегулировали ситуацию, не допустив нарушения линии соприкосновения.

Россия ввела миротворческий контингент (около 2 тыс. военных) в Нагорный Карабах по соглашениям, заключенным в 2020 году по итогам очередного обострения. Под контролем миротворцев в течение пяти лет будет находиться зона между Арменией и Азербайджаном, призванная препятствовать возобновлению конфликта.

О нарушениях Азербайджана Минобороны сообщало также 3 августа. Тогда Азербайджан провел в Нагорном Карабахе операцию «Возмездие». Страна добивается демилитаризации его территории, где дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы. Ереван утверждает, что армянских военных в республике нет.

Премьер Армении Никол Пашинян на фоне нового обострения заявил, что у него есть «вопросы» к работе российских миротворцев. «Захват Азербайджаном» сел Хцаберд, Хин Тагер и Парух в 2020–2022 годах, по мнению Пашиняна, произошел «в присутствии и при попустительстве российских миротворцев». Он подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня постоянно усиливаются, и назвал такое положение дел неприемлемым.