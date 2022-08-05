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Адвокат сообщила об исчезновении россиянина Винника в Греции

Россиянин Александр Винник, которого ранее отправили из Франции в Грецию, исчез после прибытия в Афины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на греческого адвоката Винника Зои Константопулу.

«Мы находимся в полицейском управлении афинского аэропорта. <...> Ответственные полицейские в течение двух с половиной часов пытались помешать мне пройти в управление, применяя силу. В итоге я прошла через другой вход. Они сказали, что не знают, где Александр Винник», — сообщила адвокат. Она предположила, что его могли посадить в самолет и отправить в США. В таком случае «речь идет об одном из наиболее вопиющих случаев нарушения международной законности»: в конце июля россиянин попросил убежища.

Адвокат сообщил об отзыве США запроса на экстрадицию Винника из Франции
Политика
Александр Винник

Винника отправили из Франции в Грецию 4 августа. Его адвокат Фредерик Бело говорил РБК, что оттуда россиянина сразу передадут Соединенным Штатам во исполнение решения министра юстиции Греции, вынесенного в 2019 году.

Винник был арестован в июле 2017 года в Греции по запросу США. Его заподозрили в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. Помимо США и Франции экстрадиции россиянина добивались на родине (в 2018 году он признался в хищении 750 млн руб.). Винник говорил, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию.

В январе 2020 года Греция выдала Винника Франции, где его подозревали в краже личных данных и вымогательствах. Там россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы.

Теги
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