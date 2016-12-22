Генпрокуратура повторно запросила экстрадицию Винника из Греции в Россию

Генпрокуратура вновь отправила запрос о выдаче российской стороне Александра Винника, которого арестовали в Греции по запросу США. В России он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

«Министру юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлен новый запрос о выдаче Винника А.В. для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений», — заявили в Генпрокуратуре.

Там рассказали, что в марте и апреле получили от Винника заявление, в котором он признался в совершении преступлений, «связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации в особо крупном размере и легализацией (отмыванием) денежных средств также в особо крупном размере».

По данному факту 25 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере). 1 июля Останкинский суд Москвы постановил заключить Винника под стражу.

Кроме того, расследованием информации о покушении на россиянина в греческой тюрьме занимается Следственный комитет. Ранее о подготовке убийства заявлял РБК адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Защитник россиянина сообщил РБК, что сегодня суд рассмотрел запрос о выдаче россиянина Франции. «Сегодня утром Александр Винник был под предлогом ознакомления с документами, пришедшими из Франции, вывезен якобы в прокуратуру. Однако вместо прокуратуры его привезли в суд города Салоники, где в экстренном порядке должен был рассматриваться вопрос о его срочной экстрадиции во Францию», — сообщил Мусатов.

По его словам, греческая сторона не уведомила адвокатов Винника о данном процессе и не предоставила документы для подготовки защиты по делу. «Винник также является человеком, который обладает исключительными знаниями и имеет информацию о клиентах, счетах и денежных средствах. Мы считаем, что в получении данной информации могут быть заинтересованы правоохранительные органы различных стран мира», — сказал он.

Адвокат уверен, что запрос от Франции поступил в связи с тем, что требования США об экстрадиции Винника были заблокированы.

«Таким образом США через запрос Франции пытаются экстрадировать Винника, так как французский запрос построен на материалах, которые были переданы американскими спецслужбами в полицию Франции», — заявил он.

Мусатов добавил, что защите удалось отложить суд по данному вопросу до 11 июля.

Винник сообщил правоохранителям России о крупных преступлениях в ИТ-сфере Общество



Винника задержали и арестовали в Греции по запросу США в 2017 году. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу BTC-e. По версии следствия, Винник получил средства после хакерской атаки на японскую биржу Mt.Gox в 2014 году. Тогда с нее похитили 850 тыс. биткоинов, около 306 тыс. из которых позднее перевели на связанные с BTC-е электронные кошельки.

В мае стало известно, что Винник обратился в российские правоохранительные органы с признанием. Он заявил, что с 2011 по 2017 год «неустановленной группе российских граждан был причинен материальный ущерб в 750 млн руб.». В МВД тогда сообщили, что не возбуждали в отношении Винника новых уголовных дел.