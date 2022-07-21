Адвокат сообщил об отзыве США запроса на экстрадицию Винника из Франции
США отозвали направленный в 2020 году запрос об экстрадиции Александра Винника из Франции. Об этом РБК сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело.
«Прокуратура Франции возобновила процесс по этому запросу 1 июля 2022 года с целью не допустить освобождение Александра Винника, провозглашенное постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня», — отметил Бело. По его словам, отзыв запроса — «обманный маневр», при помощи которого «США хотели добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, чтобы оттуда его как можно быстрее отправили бы в Соединенные Штаты».
Слушания по делу Винника французский суд перенес с 7 сентября на 3 августа, рассказал он. До этого времени россиянин будет оставаться в тюрьме в Париже.
Бело добавил, что в ходе слушаний в Следственной палате суда в Париже адвокаты снова напомнили о российском запросе на экстрадицию, который Москва направила во Францию «значительно раньше американского».
Винника арестовали в июле 2017 года в Греции по просьбе США. Его подозревают в создании криптобиржи BTC-e и отмывании $4 млрд. Помимо США и Франции его экстрадиции добивалась также Россия, властям которой он в 2018 году признавался в хищении 750 млн руб. Винник говорил, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию.
В январе 2020 года власти Греции выдали Винника Франции, где его подозревают в краже личных данных и вымогательствах. Власти этой страны приговорили его к пяти годам тюрьмы.
30 июня россиянина должны были освободить в связи с отбытием наказания, но ему не разрешили покинуть тюрьму. Бело рассказывал, что на тот же день планировалась экстрадиция в Грецию: «Таким образом, в тот момент, когда Винник должен был выйти на свободу, он снова оказался под арестом в ожидании экстрадиции». После этого россиянина должны были передать Соединенным Штатам. Однако ЕСПЧ запретил французским властям экстрадировать Винника обратно в Грецию.