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Захарова ответила на планы США «схватить Лаврова за пуговицу»

Захарова фразой «есть еще брюки» ответила на планы США «схватить Лаврова за пуговицу»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова представителя Белого дома Джона Кирби о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен «схватит за пуговицу» главу МИД России Лаврова при первой возможности.

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов», — написала она в Telegram.

Захарова пошутила, что в Дипломатической академии МИД России стоит ввести спецкурс «Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки».

Глагол buttonhole в английском языке означает остановить кого-нибудь и заставить себя выслушать.

Ранее Кирби в эфире телеканала MSNBC заявил, что Блинкен будет искать контакта Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже и «поймает его за пуговицу», если будет такая возможность. Госсекретарь, уточнил Кирби, собрался обсудить с российским министром обмен заключенными.

Саммит министров стран АСЕАН проходит в столице Камбоджи, Пномпене, с 4 по 5 августа. В ходе мероприятий в первый день саммита он сообщил журналистам, что пока не пересекался с Блинкеном.

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Ранее, 4 августа, Химкинский суд Москвы вынес обвинительный приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую обвиняли в контрабанде наркотиков. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами с гашишным маслом. Спортсменка признала, что перевозила наркотики, но заявила, что сделала это не из злого умысла. Суд дал Грайнер девять лет тюрьмы, адвокаты баскетболистки решили обжаловать приговор.

Кроме Грайнер в России отбывает наказание другой американец — Пол Уилан, его осудили на 16 лет по делу о шпионаже. Американский президент Джо Байден обещал использовать «все возможные способы», чтобы вернуть их на родину. Приговор Грайнер США осудили.

В конце июля телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация Байдена предложила России обменять Грайнер и Уилана на предпринимателя Виктора Бута, осужденного в США за попытку поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа». Вашингтон считает эту организацию террористической. В Кремле говорили, что Москва не договаривалась с Соединенными Штатами об обмене.

Теги
Мария Захарова Сергей Лавров Энтони Блинкен брюки Джон Кирби
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