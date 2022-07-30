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Госдеп не будет запрашивать встречу Лаврова и Блинкена на саммите АСЕАН

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена на полях саммитов АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Восточно-Азиатского саммита (ВАС) и регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Саммиты пройдут в начале августа в Пном Пене, столице Камбоджи. Блинкен будет там находится с 3 по 5 число. Лавров 4-5 августа также будет находиться в Пном Пене.

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«У нас нет планов проведения встречи с министром иностранных дел Лавровым, когда они будут в Камбодже», — сказал Прайс, отвечая на вопрос о возможности таких контактов между руководителями дипломатических ведомств двух стран.

Накануне состоялся первый за пять месяцев телефонный разговор между Блинкеном и Лавровым. Основной темой переговоров стал возможный обмен осужденного в Соединенных Штатах российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине и специальную военную операцию, которая Россия там проводит с 24 февраля. «Внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — говорится в сообщении МИД России.

Теги
США Сергей Лавров Энтони Блинкен МИД Госдепартамент США АСЕАН
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