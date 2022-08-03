Пожарные предотвратили возгорание цистерн с топливом около склада Ozon
Спасатели предотвратили распространение огня на другие здания при пожаре на складе Ozon в Истре общей площадью 400 тыс. кв. м, среди них и помещения с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в пресс-службе МЧС, передает «РИА Новости».
«Удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве, отметив, что спасатели работали в условиях высокой температуры и плотного задымления.
Склад находится в деревне Петровское у Новорижского шоссе. По данным сайта Ozon Seller, его общая площадь превышает 75 тыс. кв. м.
По состоянию на 21:17, согласно данным подмосковного главка МЧС, пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. м. При пожаре произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тыс. кв. м, ранее говорили в ведомстве. В тушении задействованы более 150 человек, 40 единиц техники, в том числе вертолеты и пожарный поезд.
Сообщение о возгорании поступило в 12:33. По информации ТАСС и «РИА Новости», при пожаре погиб один человек. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили РБК, что пострадали 11 человек, двоих в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Всего из здания эвакуировали около 1 тыс. сотрудников.
«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы в качестве единственной основной версии пожара называло поджог. До этого глава городского округа Истра Татьяна Витушева говорила, что предварительной причиной возгорания считали несоблюдение техники безопасности. Расследованием обстоятельств пожара займется Следственный комитет.
Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара в 10 млрд руб. По словам главы союза Игоря Юргенса, «это один из крупнейших убытков за последнее время», однако склад и его содержимое были застрахованы на 17 млрд руб. Источник РБК на рынке страхования рассказал, что само здание застраховано в «АльфаСтраховании», а содержимое склада — в «Ингосстрахе». В пресс-службе «АльфаСтрахования» РБК подтвердили, что здание застраховано на 6 млрд руб.
Ozon обещал вернуть покупателям и продавцам деньги за товары, утраченные или поврежденные огнем.