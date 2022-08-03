Пожарные предотвратили возгорание цистерн с топливом около склада Ozon

Спасатели предотвратили распространение огня на другие здания при пожаре на складе Ozon в Истре общей площадью 400 тыс. кв. м, среди них и помещения с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в пресс-службе МЧС, передает «РИА Новости».

«Удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве, отметив, что спасатели работали в условиях высокой температуры и плотного задымления.

Склад находится в деревне Петровское у Новорижского шоссе. По данным сайта Ozon Seller, его общая площадь превышает 75 тыс. кв. м.

По состоянию на 21:17, согласно данным подмосковного главка МЧС, пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. м. При пожаре произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тыс. кв. м, ранее говорили в ведомстве. В тушении задействованы более 150 человек, 40 единиц техники, в том числе вертолеты и пожарный поезд.

Сообщение о возгорании поступило в 12:33. По информации ТАСС и «РИА Новости», при пожаре погиб один человек. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили РБК, что пострадали 11 человек, двоих в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Всего из здания эвакуировали около 1 тыс. сотрудников.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы в качестве единственной основной версии пожара называло поджог. До этого глава городского округа Истра Татьяна Витушева говорила, что предварительной причиной возгорания считали несоблюдение техники безопасности. Расследованием обстоятельств пожара займется Следственный комитет.

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Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара в 10 млрд руб. По словам главы союза Игоря Юргенса, «это один из крупнейших убытков за последнее время», однако склад и его содержимое были застрахованы на 17 млрд руб. Источник РБК на рынке страхования рассказал, что само здание застраховано в «АльфаСтраховании», а содержимое склада — в «Ингосстрахе». В пресс-службе «АльфаСтрахования» РБК подтвердили, что здание застраховано на 6 млрд руб.

Ozon обещал вернуть покупателям и продавцам деньги за товары, утраченные или поврежденные огнем.