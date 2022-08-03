Пожар на складе Ozon в Подмосковье засняли с коптера. Видео

Пожар на складе Ozon в Подмосковье засняли с дрона. Потушить огонь до сих пор не удается, столб дым виден за многие километры. Ущерб от пожара может превышать 10 млрд руб.

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