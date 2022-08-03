Ozon пообещал вернуть деньги за сгоревшие при пожаре в Подмосковье товары

Интернет-магазин Ozon компенсирует покупателям стоимость товаров, утраченных при пожаре на складе в подмосковном селе Петровское, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — отметили представители маркетплейса.

Фулфилмент — это комплекс операций с момента оформления заказа покупателем до момента его получения.

Пожар на складе Ozon в подмосковном городском округе Истра начался около 12:30 по местному времени 3 августа. Здание, где произошло возгорание, расположено в селе Петровское на Новорижском шоссе. Со склада вывели около 1 тыс. сотрудников; по предварительным данным, пострадали три человека, передает ТАСС со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи.

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Пожару, по словам главы округа Истра Татьяны Витушевой, присвоили третий ранг сложности. Проверку по факту произошедшего организовала подмосковная прокуратура.

Общая площадь пожара по состоянию на 14:20 мск достигала 35 тыс. кв. м, горела примерно половина склада. Источник ТАСС в экстренных службах рассказывал, что огонь распространился так быстро из-за позднего сообщения о пожаре. В МЧС агентству ответили, что огню помогли распространиться воздушные потоки внутри здания.

Врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях подмосковного ГУ МЧС Алена Матюхина говорила РБК, что огонь тушат 80 человек и 25 единиц техники, и допускала привлечение авиации. В пресс-службе Главного управления МЧС РБК сообщили, что «для тушения пожара вылетел еще один вертолет Ка-32».

Распределительный центр Ozon в Петровском работает с ноября 2021 года.