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Технологии и медиа ,  
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В российском магазине приложений NashStore появились зарубежные сервисы

В российском магазине приложений NashStore начали появляться иностранные сервисы
В магазине NashStore начали появляться зарубежные приложения. Известных продуктов из западных стран в нем пока немного, хотя, по мнению экспертов, рисков для разработчиков такое размещение не несет
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В российском магазине приложений NashStore стали появляться сервисы зарубежных разработчиков. Например, для скачивания доступна соцсеть коротких видео Likee, созданная в Сингапуре, проигрыватель музыки Folder Player, созданный разработчиком из США.

Российский магазин приложений NashStore был запущен 9 мая, его разработчиком выступила АНО «Цифровые платформы». Запуск стал ответом на то, что зарубежные магазины начали удалять российские приложения организаций, попавших под санкции: например, в середине апреля из App Store и Google Play было удалено приложение «Сбербанк Онлайн».

Всего к настоящему времени в NashStore добавлено более 2 тыс. приложений, рассказал директор по проектам «Цифровых платформ» Владимир Зыков. По его словам, магазин получил заявки от разработчиков из 63 стран, в том числе Белоруссии (от 182 компаний), Казахстана и Украины (по 21), Армении (18), Узбекистана (16), но часть приложений пока находится на модерации. Сколько всего зарубежных приложений сейчас в магазине, Зыков затруднился сказать. «Все иностранные компании и физические лица приходят по собственной инициативе. Компании из США и Европы заинтересованы в том, чтобы вернуть упущенные платежи. В скором времени мы планируем запустить системную работу с иностранными компаниями, начнем с ЕАЭС и Азии», — рассказал гендиректор NashStore Арсений Щельцин. Пока в магазине только бесплатные приложения, но в будущем будут доступны платежные функции.

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Параллельно с NashStore холдинг VK и другие российские ИТ-компании при поддержке Минцифры создают в России еще один магазин приложений — RuStore. Его бета-версия была запущена 25 мая. Представитель пресс-службы VK рассказал, что появление иностранных приложений в RuStore сейчас прорабатывается. «Мы открыты всем предложениям о сотрудничестве», — отметил он.

Зачем разработчикам российский магазин

Одно из попавших в NashStore приложений — Folder Player — было разработано выходцем из России Петром Шашкиным еще десять лет назад. Шашкин пояснил, что создание приложений — это не основная его работа, а «скорее хобби» и что он пытается продвигать их «везде, где есть возможность». Он не опасается репутационных рисков в США, поскольку «ничто не мешает размещать приложения в других площадках, если речь идет не о крупной компании». «NashStore — просто один из вариантов, надежд на него особо больших нет, но попытка не пытка», — отметил он. При этом Шашкин указал, что независимым разработчикам пока не очень выгодно использовать NashStore, потому что в нем нельзя заработать. С другой стороны, этот магазин не запрещает предлагать пользователям проводить пожертвования, тогда как Google Play и App Store берут 15–30-процентную комиссию за любые финансовые транзакции.

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Еще одно приложение, появившееся в NashStore, — Likee. Оно было создано компанией BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре, и запущено в 2017 году (впоследствии владельцем компании стала JOYY Inc.). Это глобальная платформа для создания и просмотра коротких видеороликов. В первом квартале показатель MAU (среднее число пользователей в месяц) у площадки составил 61,8 млн. Сколько из них были из России, компания не раскрывала, но ранее Роскомнадзор включил ее в список тех, на которые распространяется так называемый закон о «приземлении». Согласно нему иностранные ИТ-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей в России должны были открыть местный филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи. Представитель Likee не ответил на запрос РБК.

Для появления в российских маркетплейсах приложений зарубежных компаний необходимо обеспечить доступность инструментов платежей, считает директор по развитию бизнеса red_mad_robot (разработчик цифровых сервисов) Дмитрий Панкрушев. «Пока в NashStore нет платежей, но у них на сайте написано «скоро». Из-за этого, скорее всего, зарубежных разработчиков так мало. Рисков и санкций на уровне законодательства или владельцев магазинов мы не видим: как только будет решен вопрос с платежами, иностранные разработчики смогут размещать приложения в альтернативных маркетплейсах в России», — уверен Панкрушев.

Минцифры и VK анонсировали запуск магазина приложений RuStore
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Гендиректор разработчика цифровых сервисов touchin.ru Дмитрий Костин также считает, что зарубежным компаниям может быть интересно размещать свои приложения в российских магазинах: несмотря на то что приложения бесплатные, пользователь может оплатить подписку или покупку товара в другом месте, например на сайте или внутри самого приложения. Он ожидает, что зарубежные сервисы будут появляться и в NashStore, и в RuStore, но сомневается, что это будут ушедшие западные продукты, скорее, из Азии или Латинской Америки.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, разработчикам бесплатных приложений «в основном непринципиально, где размещаться», они стремятся максимально расширить возможности по дистрибуции. Он также сомневается, что у иностранных разработчиков возникнут репутационные проблемы от сотрудничества с Россией.

По словам руководителя отдела мобильной разработки Umbrella IT Султана Рамазанова, как и с магазином AppGallery несколько лет назад, на желание иностранных разработчиков сотрудничать с NashStore и RuStore будут влиять такие факторы, как простота схемы размещения, доступность способов монетизации, размер комиссии, политика площадки относительно ограничений контента, проверок приложений и возможностей продвижения, уровень конкуренции и возможность занять собственную нишу.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
приложения маркетплейс импортозамешение

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