Российский аналог Google Play сообщил о DDoS-атаке в первый день работы

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Российский аналог Google Play магазин приложений NashStore в первый же день работы подвергся DDoS-атаке, сообщили в Telegram-канале приложения.

«Мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать нестабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справиться с этой проблемой», — говорится в сообщении.

NashStore разработала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы» в качестве альтернативы сервису Google Play. Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков говорил, что разработчики решили создать собственный магазин, так как российские пользователи больше не могут «нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка». 9 мая NashStore запустили для разработчиков.

В магазине на 16 мая доступны более 1 тыс. приложений, в том числе «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «СберМаркет», «Совкомбанк», Сетелем Банк, Gloria Jeans и другие.

Скачать магазин можно с официального сайта nashstore.ru. Для этого пользователям потребуется разрешить на телефоне загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.