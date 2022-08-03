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МЧС сообщило о локализации пожара на складе Ozon в Подмосковье

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар на складе маркетплейса Ozon в городском округе Истра Московской области в 21:17 был локализован на площади 55 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Склад находится в деревне Петровское у Новорижского шоссе. По данным сайта Ozon Seller, его общая площадь превышает 75 тыс. кв. м. При пожаре произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тыс. кв. м, ранее говорили в МЧС. В тушении задействованы более 150 человек, 40 единиц техники, в том числе вертолеты и пожарный поезд.

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Сообщение о возгорании в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило в 12:33. По информации ТАСС и «РИА Новости», при пожаре погиб один человек. В пресс-службе регионального управления МЧС РБК сообщили, что пострадали 11 человек, двоих в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Всего из здания эвакуировали около тысячи сотрудников.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы в качестве единственной основной версии пожара называло поджог. Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева указывала, что предварительной причиной возгорания считали несоблюдение техники безопасности.

Расследованием обстоятельств пожара займется Следственный комитет, его председатель Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Потенциальный ущерб от пожара Всероссийский союз страховщиков оценил в 10 млрд руб. По словам главы союза Игоря Юргенса, «это один из крупнейших убытков за последнее время», однако склад и его содержимое были застрахованы на 17 млрд руб. Источник РБК на рынке страхования сообщил, что само здание застраховано в «АльфаСтраховании», а содержимое склада — в «Ингосстрахе». В пресс-службе «АльфаСтрахования» РБК подтвердили, что здание застраховано на 6 млрд руб.

В пресс-службе Ozon РБК рассказали, что вернут покупателям и продавцам деньги за товары, утраченные или поврежденные огнем.

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