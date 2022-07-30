Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

Президент чувствует себя хорошо, но вынужден будет вернуться на самоизоляцию. Его лечащий врач объяснил повторный положительный результат теста после выздоровления действием препарата «Паксловид», которым лечили Байдена

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Джо Байден в субботу сдал очередной тест на коронавирус, он дал положительный результат, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

21 июля стало известно, что американский лидер заразился коронавирусом, но с тех пор результаты его тестов уже четыре раза — во вторник, в среду, четверг и пятницу — были отрицательными, отметил О'Коннор.

По его словам, повторный положительный результат теста после выздоровления в редких случаях встречается у пациентов, которые лечились препаратом «Паксловид» (нирматрелвир) компании Pfizer, который получал Байден. Симптомов COVID-19 у президента не зафиксировано, он чувствует себя хорошо, поэтому причин возобновлять лечение нет, но Байден будет находиться под пристальным наблюдением врачей и вернется на самоизоляцию.

Как рассказывал сам президент, он перенес ковид с легкими симптомами. Основным признаком болезни у него, по словам врача, было больное горло, также наблюдались сухой кашель, насморк и утомляемость. По мнению О'Коннора, Байден, вероятнее всего, заразился подвариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса.

Президент США полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки. Препарат «Паксловид», который ему назначил врач, ВОЗ одобрила для лечения пациентов с легкими формами болезни, но высоким риском госпитализации.

О случаях повторного выявления инфекции после лечения этим препаратом в мае сообщали Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Там отметили, что состояние таких пациентов вскоре приходило в норму, а их тесты вновь оказывались отрицательными без какого-либо дополнительного лечения.