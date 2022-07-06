Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей о будущем Карабаха
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.
«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года (это договоры, касающиеся урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. — РБК)», — говорится в сообщении Кремля.
Политики коснулись обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. В мае Ереван и Баку договорились о создании комиссий, которые займутся определением общих границ, а в июне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о согласовании автомобильного коридора между двумя странами, железнодорожный был утвержден ранее.
Пашинян также рассказал Путину о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией: в этом году стороны договорились возобновить авиасообщение между Ереваном и Стамбулом, а 1 июля приняли решение открыть свои сухопутные границы для граждан третьих стран.
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.