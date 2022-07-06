Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей о будущем Карабаха

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года (это договоры, касающиеся урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. — РБК)», — говорится в сообщении Кремля.

Политики коснулись обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. В мае Ереван и Баку договорились о создании комиссий, которые займутся определением общих границ, а в июне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о согласовании автомобильного коридора между двумя странами, железнодорожный был утвержден ранее.

Пашинян также рассказал Путину о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией: в этом году стороны договорились возобновить авиасообщение между Ереваном и Стамбулом, а 1 июля приняли решение открыть свои сухопутные границы для граждан третьих стран.