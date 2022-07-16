Минобороны Азербайджана заявило об обстреле границы со стороны Армении

Армянские военные вели обстрел азербайджанских войск с нескольких позиций из разного стрелкового оружия, заявило министерство. Оборонное ведомство Армении опровергло эти данные и в ответ обвинило в обстрелах армию Азербайджана

Позиции армии Азербайджана на границе с Арменией подверглись обстрелу, сообщило Министерство обороны страны на сайте.

По данным ведомства, с 4:00 до 4:50 утра подразделения вооруженных сил Армении вблизи населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района обстреляли позиции азербайджанской армии в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района. Минобороны уточнила, что обстрел велся с нескольких позиций из разных видов стрелкового оружия.

«В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями нашей армии, противник был подавлен», — сказано в сообщении.

Министерство обороны Армении назвало заявление Азербайджана дезинформацией и обвинило его подразделения в том, что они открыли огонь из крупнокалиберных винтовок в направлении армянских военных позиций на границе. «Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен», — сказано в сообщении.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вновь обострился в ноябре 2021 года, когда в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. Погиб один армянский военный, еще 13 попали в плен, сообщало Минобороны Армении. На стороне Азербайджана погибли семь человек и еще десять получили ранения, уточняли в посольстве Азербайджана в Москве.

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Тогда министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главами оборонных ведомств стран и они приняли меры по стабилизации обстановки на границе.

Однако в этом году стороны снова начали сообщать об обстрелах. В марте азербайджанские военные заняли армянское село Парух (азерб. Фарух), которое находится в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По данным Минобороны России, один армянский военный получил ранение.

В конце мая Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли участок совместной границы. В результате армянский срочник получил огнестрельное ранение, военные Армении нанесли ответный удар. При этом Минобороны Азербайджана назвало данные о ранении военного ложью.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в том, что она отказывается выполнять обязательства по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Он отметил, что Минобороны России не выполнило обещание заставить армянские войска покинуть регион.



