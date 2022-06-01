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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян сообщил Путину об обеспокоенности заявлениями Баку о границе

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обеспечение региональной стабильности и развитие транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе, сообщает Кремль.

«Пашинян рассказал о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе», — уточняется в сообщении.

Путин также тепло поздравил Пашиняна с днем рождения, отметили в Кремле. 1 июня армянскому премьеру исполняется 47 лет.

Пашинян и Алиев поручили создать комиссии по границе в Карабахе
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В сообщении пресс-службы Пашиняна указано, что он обсудил с Путиным ситуацию на границе с Азербайджаном. Президент России приветствовал первое заседание комиссии по демаркации границы и подтвердил готовность поддержать этот процесс. Очередная встреча комиссии должна состояться в Москве.

«Премьер-министр Пашинян поделился с президентом России своими впечатлениями от последней встречи в Брюсселе, выразив обеспокоенность появившимися после встречи комментариями, которые не имеют ничего общего с сутью обсуждений», — подчеркнули в пресс-службе правительства Армении.

На встрече в Брюсселе Пашинян и Алиев договорились о запуске работы комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы. Европейский совет по итогам их встречи сообщил, что стороны договорились «о принципах пограничного управления, безопасности, земельных сборов, а также таможенных пошлин в контексте международных перевозок» и продолжении обсуждения будущего мирного соглашения.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Позднее Алиев на встрече с жителями Зангиланского района заявил, что заседание комиссии по демаркации «автоматически официально кладет конец территориальным претензиям» Армении, передавал Trend. «Потому что если мы определяем границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь? Есть карабахская зона, Карабахский край. Это территория Азербайджана, и это признает весь мир», — сказал Алиев. МИД Армении назвал это произвольной, не соответствующей действительности интерпретацией договоренностей.

Теги
Владимир Путин Никол Пашинян Нагорный Карабах Армения
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