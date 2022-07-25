Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о получении танков T-91 Twardy из Польши

В офисе Зеленского сообщили о получении танков из Польши

Танк PT-91 Twardy (Фото: Валда Калнина / EPA / ТАСС)

Варшава передала Киеву танки PT-91 Twardy, они уже прибыли на территорию Украины, сообщил в Telegram глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям», — написал он.

Численность полученных танков Ермак не назвал.

В польском Агентстве вооружений указали, что прежде Варшава отправила Киеву более 200 танков Т-72, теперь украинская сторона получила польскую модификацию этого танка. Восполнить переданную бронетехнику польские власти планируют за счет покупки танков у Южной Кореи и американских M1 Abrams, заявил представитель Агентства вооружений Кшиштоф Платек в эфире Wolski o Wojnie (цитата по Focus.ua).

Для PT-91 в Польше разработали систему динамической защиты ERAWA, которая с 95-процентной вероятностью отразит противотанковую управляемую ракету (ПТУР) советского образца, пишет Focus.ua. В Twardy также установлен израильский ночной прицел и словацкий стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

Польша передала Украине около половины всех танков Т-72, находившихся у нее на вооружении, всего Варшава обладала примерно 400 бронемашинами. Часть из них в 2019 году была модифицирована, однако, по данным Польского радио, Киеву решили передать в основном те танки, которые не вошли в программу обновления.