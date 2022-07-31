В России второй день подряд выявили более 12 тыс. случаев COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По состоянию на 31 июля за последние сутки в России выявили 12 498 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с этим заболеванием.

Накануне в стране зафиксировали 12 248 новых случаев, таким образом, их число превысило порог в 12 тыс. впервые с апреля.

За прошедшие сутки в больницы попали 982 человека, 38 пациентов скончались. Общее число случаев в России за все время пандемии составляет более 18,6 млн, количество умерших — более 382 тыс. Однако, по данным Росстата, общее число погибших с COVID-19 по май этого года составляло более 815 тыс. человек — это с учетом случаев, когда коронавирус не был основной причиной смерти.



Наибольшее число последних случаев заражения было зарегистрировано в Москве — 3773, затем идут Санкт-Петербург (1596) и Московская область (1258). В остальных регионах число новых заболевших составляет от 0 (Ненецкий автономный округ) до 311 (Краснодарский край).

В июле после трех месяцев спада заболеваемость COVID-19 снова начала расти. Если в начале июля ежесуточный прирост находился на уровне около 3 тыс., то с середины месяца начался подъем — от 4 тыс. и больше. По сравнению с началом июля к его концу заболеваемость выросла почти в четыре раза. В Кремле динамику роста числа новых случаев назвали «тревожной».

Несмотря на рост распространения вируса, россияне пока не выступают за возвращение масочного режима, который по всей стране отменили только с 1 июля. Как следует из опроса, проведенного сервисом для поиска работы SuperJob, повторное введение ношения масок поддержали 23% россиян, против выступили 48%.