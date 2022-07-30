В России впервые с начала апреля выявили более 12 тыс. случаев COVID-19
В России за сутки выявили 12 248 заражений коронавирусной инфекцией, это максимум с 10 апреля, тогда сообщалось о 13 056 заболевших, следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией.
За последние сутки от коронавируса умерли 43 человека, выздоровели — 6209.
Всего с начала пандемии в России COVID-19 заразились более 18,5 млн человек, скончались свыше 382,3 тыс., следует из данных оперштаба. Однако, по данным Росстата, общее число погибших с COVID-19 по май составляло более 815 тыс. человек. Статистическая служба учитывает в том числе случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти.
Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижался с февраля 2022 года. К июню суточное количество случаев заражения достигло минимальных значений с весны 2020 года. С начала июля Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения. Однако во второй половине месяца заболеваемость COVID-19 вновь начала расти.
Накануне, 29 июля, в стране второй день подряд выявили больше 11 тыс. заражений COVID-19.
В оперштабе ранее сообщили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился более чем на 1,5 п.п. за неделю и составил 10,7%. Неделей ранее этот показатель был на уровне 12,3%.