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Пандемия коронавируса ,  

Каждый четвертый россиянин выступил за повторный масочный режим в России

За повторное введение масочного режима выступили 23% респондентов, против — 48. Больше всего сторонников ношения масок в общественных местах среди женщин и россиян моложе 34 лет

Каждый четвертый опрошенный россиянин высказался в поддержку повторного введения масочного режима в России. Такие данные приводит сервис SuperJob со ссылкой на результаты исследования (есть у РБК).

Введение масочного режима поддержали 23% россиян, против — 48%. Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин — 25% против 21% среди мужчин. При этом россияне моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет.

Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в общественных местах — среди антипрививочников (14%).

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов России.

В середине июля в России начало расти суточное число заболевших COVID-19. Если во время спада в конце мая и начале июня в день в среднем фиксировали от 2 тыс. до 4,5 тыс. заразившихся, то в последние дни показатель превышает 6 тыс. 24 июля оперативный штаб сообщил о 7,5 тыс. заболевших в сутки, что стало максимумом с 29 апреля.

В связи с эти более половины российских врачей, участвовавших в исследовании «Росгосстрах Жизнь» и сервиса «Доктор на работе», заявили, что говорить о победе над пандемией еще рано. По их мнению, нужно продолжать соблюдать меры, в том числе масочный режим и дистанцию, а также вакцинироваться.

В начале июля в России отменили все коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. В ведомстве объяснили решение тем, что показатели по заболеваемости стабильно снижались последние четыре месяца.

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