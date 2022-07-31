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Путин прибыл на парад в честь Дня ВМФ в Кронштадте

Президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота, кадры показали в эфире «Первого канала».

Путин примет Главный военно-морской парад, приуроченный к этой дате. Президент утвердит Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ, церемония подписания документов пройдет в Петропавловской крепости, в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

Вечером 30 июля Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, его дочерью Ксенией и губернатором города Александром Бегловым. Путин назвал проект создания и расширения парка исторически важным.

Губернатор на месте удара ВСУ по штабу флота в Севастополе

День ВМФ празднуется в последнее воскресенье июля, в этом году — 31 числа.

Рано утром 31 июля в Севастополе отменили все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в связи с ударом украинских сил по штабу Черноморского флота. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что речь, по предварительной информации, идет о беспилотнике. Пострадали шесть человек. «Прошу сохранять спокойствие, и по возможности оставайтесь дома!» — уточнил он.

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