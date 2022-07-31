Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Приамурье Общество, 04:40
NASA упрекнуло Китай в сокрытии деталей о полетах ракет-носителей Технологии и медиа, 04:04
Шойгу счел успешной работу ВМФ по защите России Политика, 03:57
Путин посетил Кронштадт вместе с Шойгу и его дочерью Политика, 03:41
Times узнала, что фонд принца Чарльза принял $1,2 млн от семьи бен Ладена Политика, 03:11
Байден сообщил о хорошем самочувствии после теста на COVID-19 Политика, 03:04
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров в августе Финансы, 02:16
Белград обвинил Приштину в подготовке «ада» для сербов в Косово Политика, 02:04
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Захарова сочла полет Пелоси в Азию опасным авантюризмом Политика, 01:45
В Гватемале недалеко от места проезда кортежа президента открыли стрельбу Политика, 01:18
Полиция нашла 500 кг кокаина в коробках из-под бананов в порту Лондона Общество, 01:16
Как Китай строит свой «Небесный дворец» на орбите Земли. Видео Технологии и медиа, 01:00
Россия пригласила ООН и Красный крест для расследования удара в Еленовке Политика, 00:54
Додон счел Санду «молдавским Горбачевым» из-за ее непопулярности в стране Политика, 00:46
Политика ,  
0 

Путин посетил Кронштадт вместе с Шойгу и его дочерью

Президент Владимир Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов». Об этом сообщила пресс-служба Кремля на сайте. Вместе с ним был министр обороны Сергей Шойгу и его дочь Ксения, которая управляет проектом, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Путин назвал проект создания и расширения «Острова фортов» полезным для развития Кронштадта и исторически важным из-за реставрации фортов, сказала Шойгу, передало «РИА Новости».

В то же время Беглов поблагодарил главу государства за финансовую поддержку из федерального бюджета строительства в районе Кронштадта новой транспортной развязки с КАД в районе комплекса защитных сооружений.

В Кронштадте произошло задымление на подлодке во время ремонта
Общество
Атомная подводная лодка К-3 &laquo;Ленинский комсомол&raquo;

Кремль напомнил, что в 2020 году власти города открыли объекты первой очереди— музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». Сейчас подрядчики строят Музей военно-морской славы, где главным экспонатом выступит советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Они реставрируют старейший форт петровских времен «Кроншлот», а также форты «Петр Первый» и «Император Александр Первый».

Все работы должны быть завершены к 2025 году. Власти ожидают, что Кронштадт станет городом-музеем.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Эти, как их там: 5 ошибок, из-за которых ваше название никто не запомнит
Статьи
Pro
Как персональные санкции затронут не только бизнесменов, но и их родню
Статьи
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Почему восстановление туриндустрии обернулось транспортным коллапсом
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Теги
Владимир Путин Сергей Шойгу Ксения Шойгу Кронштадт
Материалы по теме
Путин утвердит Морскую доктрину России в день ВМФ
Политика
Глава британских ВМФ назвал Россию непосредственной угрозой
Политика
Въезд транспорта в Кронштадт предложили ограничить из-за наплыва туристов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter