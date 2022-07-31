Путин посетил Кронштадт вместе с Шойгу и его дочерью

Президент Владимир Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов». Об этом сообщила пресс-служба Кремля на сайте. Вместе с ним был министр обороны Сергей Шойгу и его дочь Ксения, которая управляет проектом, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Путин назвал проект создания и расширения «Острова фортов» полезным для развития Кронштадта и исторически важным из-за реставрации фортов, сказала Шойгу, передало «РИА Новости».

В то же время Беглов поблагодарил главу государства за финансовую поддержку из федерального бюджета строительства в районе Кронштадта новой транспортной развязки с КАД в районе комплекса защитных сооружений.

Кремль напомнил, что в 2020 году власти города открыли объекты первой очереди— музейно-исторический парк и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев». Сейчас подрядчики строят Музей военно-морской славы, где главным экспонатом выступит советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Они реставрируют старейший форт петровских времен «Кроншлот», а также форты «Петр Первый» и «Император Александр Первый».

Все работы должны быть завершены к 2025 году. Власти ожидают, что Кронштадт станет городом-музеем.