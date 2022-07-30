Путин утвердит Морскую доктрину России в день ВМФ

Президент России Владимир Путин намерен утвердить Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) страны 31 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подпишет соответствующие указы в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. Церемония подписания пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Путин лично приедет в город, чтобы принять Главный военно-морской парад, приуроченный к этой дате. Сначала он заверит подписью документы, а после отправится к флоту и обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде.

Парад начнется около 10:50 по московскому времени и будет состоять из морской, воздушной, наземной и береговой частей. В нем примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершит марш парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота и юнг Юнармии. В 22:00 по московскому времени в городе прозвучит артиллерийский салют.

В Санкт-Петербурге из-за парада перекроют движение по Неве. 31 июля с 15:00 до 19:00 нельзя будет проплыть по участку реки от Благовещенского моста до Дворцового моста вдоль правого берега от Университетской набережной до оси судового хода (условная линия, проходящая по центру судового хода). На следующий день, 1 августа, с 04:00 до 10:00 для судоходства будет закрыт участок реки Невы от Благовещенского моста до Дворцового моста.

Также в городе изменят маршруты общественного транспорта. Водителям запретят останавливаться в Адмиралтейском проезде и на Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, а также на Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережных. Движение на отдельных улицах в центре города ограничат, их полный список можно увидеть на сайте правительства Санкт-Петербурга.