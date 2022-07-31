Трасс отвергла возможность референдума в Шотландии при избрании премьером
Кандидат в премьер-министры Великобритании и действующая глава МИД страны Лиз Трасс заявила, что при ней на посту главы правительства второго референдума о независимости Шотландии не будет, пишет The Telegraph.
В интервью Трасс указала, что не пойдет на проведение нового голосования, поскольку намерена укреплять Соединенное королевство.
«Я буду работать над укреплением всего нашего Союза. Как премьер-министр я сделаю все необходимое и правильное, чтобы защитить наш Союз, как я уже сделала в отношении Протокола Северной Ирландии».
Она отметила, что «шотландские националисты» уже признали референдум «уникальной возможностью для поколения», и Трасс пообещала «настаивать на этом».
Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда не менее 55% голосовавших высказались за сохранение Шотландии в составе союза.
18 июня этого года первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в регионе до конца 2023 года пройдет еще один референдум о независимости. Кроме того, Стерджен сказала, что в случае обретения суверенитета Шотландия присоединится к Европейскому союзу (Великобритания вышла из его состава в 2020-м) и НАТО.
Не допускал проведения референдума в Шотландии и предшественник Трасс на посту главы правительства Борис Джонсон. В 2020-м он в своем письме к Стерджен напомнил об обещании шотландских властей, что референдум 2014 года будет «единственным за поколение» голосованием, и указал, что Лондон будет поддерживать «демократическое решение шотландского народа», который тогда выступил против суверенитета региона.
Джонсон объявил о своей отставке 7 июля на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, устроившего пьяный дебош и пристававшего к мужчинам. В гонке на пост премьера остались два кандидата — Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.