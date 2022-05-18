Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
МВФ рассмотрит возможность конфискации валютных резервов ЦБ России Финансы, 02:54
FT узнала о планах ЕС выдавать больше квот на выбросы углерода Политика, 02:38
ЕС рассмотрит проект о передаче Киеву доходов от активов под санкциями Политика, 02:16
В Шотландии заявили о намерении вступить в ЕС и НАТО после независимости Политика, 01:47
CNN узнал о проработке США и ЕС маршрутов по вывозу украинского зерна Политика, 01:37
Пентагон не нашел виновных в гибели жителей из-за ударов ВВС США по Сирии Политика, 01:11
Канада запретит Путину и еще около 1 тыс. россиян въезд в страну Политика, 01:03
Африканец впервые в истории выиграл этап «Джиро д'Италия» Спорт, 00:27
Венесуэла подтвердила снятие санкций США на работу нефтяников в стране Политика, 00:25
Президент Эстонии назвал невозможным полную изоляцию России Политика, 00:22
Почему Венгрия и Турция мешают планам Евросоюза и НАТО Политика, 00:01
«Плюшевые мишки» против «немецких орлов». Кто вышел в финал Лиги Европы Спорт, 00:01
Минобороны обвинило ВСУ в размещении вооружения в гражданских объектах Политика, 00:00
Россия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией, ДНР и ЛНР Общество, 17 мая, 23:46
Политика ,  
0 

В Шотландии заявили о намерении вступить в ЕС и НАТО после независимости

Власти Шотландии собираются до конца 2023 года провести еще один референдум о независимости региона, а после обретения суверенитета присоединиться к Европейскому союзу и НАТО. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен во время визита в США, передает Bloomberg.

«Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», — отметила первый министр.

Глава шотландского правительства пообещала вернуть страну в ЕС
Политика
Никола Стерджен

По ее словам, Шотландия занимает «стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Артики» и роль региона возрастает в связи с активностью российских подводных лодок в Северной Атлантике.

В мае 2021 года Шотландская национальная партия (SNP) и «зеленые», выступающие за отделение региона от Великобритании получили большинство мест в Холируде — региональном парламенте.

Первый министр ранее говорила, что правительство Шотландии в 2022 году начнет подготовку ко второму референдуму по вопросу о независимости с целью проведения всенародного опроса к концу 2023 года. Первый такой референдум состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит проведения повторного референдума о независимости Шотландии. По его словам, прошлое голосование, прошедшее в 2014 году, должно остаться «единственным за поколение». 

Читайте на РБК Pro
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом
Статьи
Pro
Фото: Russell Boyce / Reuters «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение
Прогнозы
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как работает система принятия решений на основе эмоций участников рынка
Статьи
Материалы к статье
Теги
НАТО ЕС Шотландия
Материалы по теме
Почему Венгрия и Турция мешают планам Евросоюза и НАТО
Политика
Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО
Политика
Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter