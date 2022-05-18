В Шотландии заявили о намерении вступить в ЕС и НАТО после независимости

Власти Шотландии собираются до конца 2023 года провести еще один референдум о независимости региона, а после обретения суверенитета присоединиться к Европейскому союзу и НАТО. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен во время визита в США, передает Bloomberg.

«Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», — отметила первый министр.

По ее словам, Шотландия занимает «стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Артики» и роль региона возрастает в связи с активностью российских подводных лодок в Северной Атлантике.

В мае 2021 года Шотландская национальная партия (SNP) и «зеленые», выступающие за отделение региона от Великобритании получили большинство мест в Холируде — региональном парламенте.

Первый министр ранее говорила, что правительство Шотландии в 2022 году начнет подготовку ко второму референдуму по вопросу о независимости с целью проведения всенародного опроса к концу 2023 года. Первый такой референдум состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит проведения повторного референдума о независимости Шотландии. По его словам, прошлое голосование, прошедшее в 2014 году, должно остаться «единственным за поколение».