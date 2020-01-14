Джонсон отклонил запрос на референдум о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума по поводу независимости страны. Об этом он сообщил в своем письме первому министру Шотландии Николе Стерджен, опубликованном на сайте правительства.

Как пишет премьер-министр, Стерджен и ее предшественник пообещали, что прошедший в 2014 году референдум об отделении Шотландии от Великобритании будет «единственным за поколение» голосованием. Тогда, напомнил Джонсон, шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

По словам премьера, правительство Великобритании продолжит поддерживать «демократическое решение шотландского народа». «По этой причине я не могу согласиться ни на какой запрос о передаче полномочий, который может привести к следующему референдуму о независимости», — написал Джонсон в ответном письме.

В октябре в Эдинбурге прошел марш за независимость Шотландии. По подсчетам организаторов, на улицы города вышли около 200 тыс. человек. Аналогичные шествия ранее состоялись в Глазго, Абердине и Перте.