СК попросил арестовать руководство хостела в Москве после пожара

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Следствие попросило арестовать учредителя и генерального директора московского хостела, где при пожаре погибли восемь человек, до 29 сентября, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

Речь идет о 55-летнем учредителе организации и 24-летней генеральном директоре, которых задержали в ночь на 30 июля. Пожар в гостинице, которой они управляли, произошел сутками ранее. В хостеле по адресу улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2 загорелся первый этаж 16-этажного жилого дома, огонь охватил порядка 150 кв. м.

Пожарные эвакуировали из горящего здания более 200 человек, однако восемь человек погибли, еще четверо пострадали.

Врио главы московского управления МЧС Андрей Румянцев рассказывал, что постояльцы гостиницы не смогли выбраться из горящего помещения из-за решеток на окнах. Также в хостеле не сработала пожарная сигнализация.

Источник РБК в главном следственном управлении СК по Москве говорил, что услуги по проживанию в хостеле оказывали неустановленные лица из числа руководства клиники «Мосмед». После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), по которой грозит до десяти лет лишения свободы. По его данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

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Столичная прокуратура выявила нарушение требований пожарной безопасности, юридическое лицо гостиницы уже привлекали за это к административной ответственности.