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В Москве задержали руководство хостела после гибели людей при пожаре

Задержанные — 55-летний учредитель хостела и 24-летняя генеральный директор, у них дома идут обыски. При пожаре погибли восемь человек, одна из основных версий — неисправность электропроводки

В Москве задержали руководство хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.

«В порядке ст. 91 УПК РФ задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия», — говорится в сообщении. У них дома проводятся обыски.

Следствие назвало основную версию пожара в московском хостеле
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Пожар возник в хостеле, расположенном по адресу: улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. Сообщение о пожаре поступило 28 июля около полуночи. Загорелся первый этаж 16-этажного жилого дома. Огнем было охвачено около 150 кв. м. Пожарные спасли более восьми человек. Из дома были эвакуированы свыше 200 человек. В 00:21 29 июля пожар был локализован, в 00:47 потушен.

Врио начальника столичного управления МЧС Андрей Румянцев сообщил, что постояльцы не смогли выбраться из-за решеток, установленных на окнах. Кроме того, в хостеле не сработала пожарная сигнализация.

По словам источника РБК в столичном ГСУ СК, услуги по проживанию в мини-гостинице оказывали неустановленные лица из числа руководства клиники «Мосмед».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до десяти лет). Одна из основных версий пожара — неисправность электропроводки.

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Юридическое лицо хостела ранее уже привлекалось к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

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Елена Чернышова
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