Прокуратура сообщила о нарушениях в сгоревшем хостеле в Москве
Прокуратура Москвы выявила ряд нарушений пожарной безопасности в хостеле на юге столицы, в результате пожара в котором погибли восемь человек и четверо пострадали, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юридические лицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), отметили в ведомстве. Проверка продолжается.
Пожар произошел в ночь на 29 июля на первом этаже жилого дома на улице Алма-Атинская, 7к2, — там находился хостел. Огонь распространился на площади 150 кв. м. В 00:47 пожар был ликвидирован.
Врио начальника столичного управления МЧС Андрей Румянцев сообщил, что постояльцы хостела не смогли выбраться из-за решеток, установленных на окнах. Кроме того, в помещении не сработала пожарная сигнализация. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, все погибшие были мигрантами. Собеседники агентства назвали возможной причиной возгорания аварийный режим работы электросети.