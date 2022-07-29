Следствие назвало основную версию пожара в московском хостеле
Следователи рассматривают несколько версий пожара в хостеле на юге Москвы, при котором погибли восемь человек. Одна из основных — неисправность электропроводки, сообщила старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.
Для установления точных причин назначены судебные экспертизы. Иванова добавила, что следователи допрашивают руководство хостела.
Хостел расположен по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 7, к. 2. По словам источника РБК в ГСУ СК по Москве, услуги по проживанию в мини-гостинице оказывали неустановленные лица из числа руководства клиники «Мосмед». Следствие считает, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, сообщил он. Это подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС поздно вечером 29 июля, площадь возгорания составила 150 кв. м. Он был потушен в 0:47. Погибли восемь человек, еще четверо пострадали. Врио начальника столичного управления МЧС Андрей Румянцев сообщил, что постояльцы не смогли выбраться из-за решеток, установленных на окнах. Кроме того, в помещении не сработала пожарная сигнализация.
Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека).
По данным прокуратуры, в хостеле выявили нарушение требований пожарной безопасности, за что юридическое лицо ранее уже привлекали к административной ответственности.