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Следствие назвало основную версию пожара в московском хостеле

По данным СК, основная версия пожара в хостеле в Москве, при котором погибли восемь человек, — неисправность электропроводки. Руководство мини-гостиницы допрашивают следователи

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:ГСУ СК России по г. Москве Фото:ГСУ СК России по г. Москве Фото:ГСУ СК России по г. Москве Фото:ГСУ СК России по г. Москве Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Следователи рассматривают несколько версий пожара в хостеле на юге Москвы, при котором погибли восемь человек. Одна из основных — неисправность электропроводки, сообщила старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Для установления точных причин назначены судебные экспертизы. Иванова добавила, что следователи допрашивают руководство хостела.

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Хостел расположен по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 7, к. 2. По словам источника РБК в ГСУ СК по Москве, услуги по проживанию в мини-гостинице оказывали неустановленные лица из числа руководства клиники «Мосмед». Следствие считает, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, сообщил он. Это подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в московском хостеле
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Сообщение о пожаре поступило в МЧС поздно вечером 29 июля, площадь возгорания составила 150 кв. м. Он был потушен в 0:47. Погибли восемь человек, еще четверо пострадали. Врио начальника столичного управления МЧС Андрей Румянцев сообщил, что постояльцы не смогли выбраться из-за решеток, установленных на окнах. Кроме того, в помещении не сработала пожарная сигнализация.

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Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека).

Что известно о пожаре в хостеле в Москве, где погибли 8 человек. Видео
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По данным прокуратуры, в хостеле выявили нарушение требований пожарной безопасности, за что юридическое лицо ранее уже привлекали к административной ответственности.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
хостел Пожар Следственный комитет
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