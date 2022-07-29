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СК возбудил дело после гибели восьми человек в пожаре в столичном хостеле

Число пострадавших во время пожара выросло до четырех. По данным МЧС, постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в помещении ранее выявляли нарушения правил пожарной безопасности
Последствия пожара
Последствия пожара (Фото: Telegram-канал "Столичный СК")

После пожара в хостеле на юге Москвы, во время которого погибли восемь человек и четверо пострадали, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении СК в Telegram. Максимальное наказание по данной статье — десять лет лишения свободы.

Пожар произошел около полуночи 28-29 июля на первом этаже жилого дома на улице Алма-Атинская, 7к2, — там находился хостел. Как указывало агентство «РИА Новости», огонь распространился на площади 150 кв. м. В 00:47 пожар был ликвидирован.

Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы
Общество
Фото:moscow.sledcom.ru

Врио начальника столичного управления МЧС Андрей Румянцев, пишет агентство, сообщил, что постояльцы хостела погибли из-за решеток, установленных на окнах. Кроме того, в помещении не сработала пожарная сигнализация. ТАСС со ссылкой на источник указал, что все погибшие были мигрантами. Собеседники агентства назвали возможной причиной возгорания аварийный режим работы электросети. В СК указали, что для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Румянцев рассказал ТАСС, что в хостеле начиная с 2019 года находили нарушения правил пожарной безопасности. «В июне 2022 года была последняя проверка, по результатам которой также были выданы предписания об устранении нарушений и объявлено предупреждение», — сказал он и добавил, что во время нее выявили семь нарушений, в том числе связанных с эвакуационным выходом.

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Лилия Пашкова
Пожар Москва хостел Следственный комитет
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