МВД объяснило задержание участников команды «Омбудсмена полиции»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 16:04
Роналду назвал себя королем и обещал сыграть за МЮ с «Райо Вальекано» Спорт, 23:51
Борисов заявил об отставании России в производстве спутников Экономика, 23:45
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 23:39
Восемь человек погибли после падения спасательного вертолета в Грузии Общество, 23:20
«Барселона» прописала €1 млрд отступных в контракте новичка из «Севильи» Спорт, 23:13
Белый дом сообщил о планах Байдена переизбраться в 2024 году Политика, 23:02
МВД объяснило задержание участников команды «Омбудсмена полиции» Общество, 23:02
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 22:55
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны России сообщило о подорвавшемся на мине судне Украины Политика, 22:54
Пике согласился отдать детей Шакире за €400 тыс. и пять перелетов в год Спорт, 22:48
Теннисистка Селехметьева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Праге Спорт, 22:24
Талибы отвергли рост числа бойцов ИГ в Афганистане Политика, 22:23
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 22:22
В реке Чита ожидают максимального уровня поднятия воды. Видео Общество, 22:17
Общество ,  

МВД объяснило задержание участников команды «Омбудсмена полиции»

Евгений Моисеев, Василий Федоров и Ирина Андина
Евгений Моисеев, Василий Федоров и Ирина Андина (Фото: Vasily Fedorov / Youtube)

Московские следователи возбудили уголовное дело против троих россиян о заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК), они задержаны, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее 29 июля проект «Омбудсмен полиции» (его основателем является экс-сотрудник правоохранительных органов Владимир Воронцов) сообщил о задержании трех членов команды — Ирины Андиной, Василия Федорова и Евгения Моисеева — по делу о ложном доносе.

Это связано с заявлением Андиной, которое вошло в обвинение в деле Воронцова. Андина в 2019 году заявила, что Воронцов, к которому она обратилась за помощью в восстановлении на работе в УМВД Саранска, требовал от нее деньги в обмен на нераспространение порочащих ее роликов. В октябре 2021 года на суде сторонник Воронцова Моисеев, который выступал свидетелем, рассказал, что вместе с приятелем попросил Андину опубликовать информацию, что Воронцов делал ей непристойные предложения, для «разоблачения» полицейских. Андина подтвердила, что оговорила Воронцова.

Как заявили в МВД, задержанная написала заявление в полицию, в котором утверждала, что от нее требуют денег, угрожая публикацией «порочащих ее честь и достоинство» сведений. На основании ее заявления возбудили дело, а позднее задержали и обвинили человека, которого она указала в качестве вымогателя.

Однако следствие установило, что она, находясь в сговоре с двумя мужчинами, умышленно оговорила задержанного. «Своими действиями женщина ввела в заблуждение сотрудников полиции, искусственно создав доказательства по обвинению гражданина», — говорится в сообщении МВД.

Сейчас все три фигуранта дела задержаны, им может грозить до шести лет лишения свободы, добавили в ведомстве.

В «Омбудсмене полиции» сообщили о задержании трех участников команды
Политика
Евгений Моисеев, Василий Федоров и Ирина Андина

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Месть или аргумент в конфликте: почему наши данные утекают из компаний
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Эти, как их там: 5 ошибок, из-за которых ваше название никто не запомнит
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Ущерб до $1 млн и выше: как бизнесу не потерять ценные данные
Инструкции

Самого Воронцова задержали в 2020 году, его обвиняли в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. В середине июля этого года гособвинение отказалось от девяти эпизодов дела против Воронцова: семи эпизодов по ст. 319 (оскорбление представителя власти) и по одному эпизоду по ст. 128.1 (клевета) и ст. 163 (вымогательство). Прокурор потребовал для него шесть лет заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов, в том числе в интернете, а также лишения специального звания «майор полиции».

Воронцов основал проект «Омбудсмен полиции» после ухода из правоохранительных органов, где прослужил 13 лет. Проект посвящен защите прав сотрудников полиции и освещению проблем правоохранительных органов. Публикации проекта неоднократно получали общественный резонанс.

Теги
«Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов донос
Материалы по теме
В «Омбудсмене полиции» сообщили о задержании трех участников команды
Политика
Прокурор потребовал для основателя «Омбудсмена полиции» шесть лет колонии
Общество
Основателю «Омбудсмена полиции» смягчили обвинение в вымогательстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter