МВД объяснило задержание участников команды «Омбудсмена полиции»

Евгений Моисеев, Василий Федоров и Ирина Андина (Фото: Vasily Fedorov / Youtube)

Московские следователи возбудили уголовное дело против троих россиян о заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК), они задержаны, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее 29 июля проект «Омбудсмен полиции» (его основателем является экс-сотрудник правоохранительных органов Владимир Воронцов) сообщил о задержании трех членов команды — Ирины Андиной, Василия Федорова и Евгения Моисеева — по делу о ложном доносе.

Это связано с заявлением Андиной, которое вошло в обвинение в деле Воронцова. Андина в 2019 году заявила, что Воронцов, к которому она обратилась за помощью в восстановлении на работе в УМВД Саранска, требовал от нее деньги в обмен на нераспространение порочащих ее роликов. В октябре 2021 года на суде сторонник Воронцова Моисеев, который выступал свидетелем, рассказал, что вместе с приятелем попросил Андину опубликовать информацию, что Воронцов делал ей непристойные предложения, для «разоблачения» полицейских. Андина подтвердила, что оговорила Воронцова.

Как заявили в МВД, задержанная написала заявление в полицию, в котором утверждала, что от нее требуют денег, угрожая публикацией «порочащих ее честь и достоинство» сведений. На основании ее заявления возбудили дело, а позднее задержали и обвинили человека, которого она указала в качестве вымогателя.

Однако следствие установило, что она, находясь в сговоре с двумя мужчинами, умышленно оговорила задержанного. «Своими действиями женщина ввела в заблуждение сотрудников полиции, искусственно создав доказательства по обвинению гражданина», — говорится в сообщении МВД.

Сейчас все три фигуранта дела задержаны, им может грозить до шести лет лишения свободы, добавили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Месть или аргумент в конфликте: почему наши данные утекают из компаний Месть или аргумент в конфликте: почему наши данные утекают из компаний Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей Прогнозы Pro «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro Эти, как их там: 5 ошибок, из-за которых ваше название никто не запомнит Эти, как их там: 5 ошибок, из-за которых ваше название никто не запомнит Статьи Pro Ущерб до $1 млн и выше: как бизнесу не потерять ценные данные Ущерб до $1 млн и выше: как бизнесу не потерять ценные данные Инструкции

Самого Воронцова задержали в 2020 году, его обвиняли в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. В середине июля этого года гособвинение отказалось от девяти эпизодов дела против Воронцова: семи эпизодов по ст. 319 (оскорбление представителя власти) и по одному эпизоду по ст. 128.1 (клевета) и ст. 163 (вымогательство). Прокурор потребовал для него шесть лет заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием ресурсов, в том числе в интернете, а также лишения специального звания «майор полиции».

Воронцов основал проект «Омбудсмен полиции» после ухода из правоохранительных органов, где прослужил 13 лет. Проект посвящен защите прав сотрудников полиции и освещению проблем правоохранительных органов. Публикации проекта неоднократно получали общественный резонанс.