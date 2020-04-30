МВД Новосибирска решило уволить главу участковых после скандала с аудио

Елена Устинова (Фото: nios.ru)

Из ГУ МВД по Новосибирской области решили уволить начальника службы участковых. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главка.

«По результатам служебной проверки принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел за нарушение требований действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что непосредственных начальников сотрудника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в ГУ МВД по региону началась служебная проверка после того, как Telegram-канал «Омбудсмен полиции» выложил аудиозаписи из переписки в WhatsApp. Женский голос на них, предположительно принадлежащий начальнику службы участковых Елене Устиновой, требовал «оформлять всех поголовно», чтобы набрать необходимое количество протоколов на нарушителей обязательной самоизоляции.