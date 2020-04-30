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МВД Новосибирска решило уволить главу участковых после скандала с аудио

Елена Устинова
Елена Устинова (Фото: nios.ru)

Из ГУ МВД по Новосибирской области решили уволить начальника службы участковых. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главка.

«По результатам служебной проверки принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел за нарушение требований действующего законодательства», — сообщили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что непосредственных начальников сотрудника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Глава МВД Новосибирска подал в отставку после скандала с аудиозаписями
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Юрий Стерликов

Ранее сообщалось, что в ГУ МВД по региону началась служебная проверка после того, как Telegram-канал «Омбудсмен полиции» выложил аудиозаписи из переписки в WhatsApp. Женский голос на них, предположительно принадлежащий начальнику службы участковых Елене Устиновой, требовал «оформлять всех поголовно», чтобы набрать необходимое количество протоколов на нарушителей обязательной самоизоляции.

Спустя несколько дней глава ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он возглавлял новосибирское МВД с февраля 2015 года.

Теги: коронавирус, Новосибирск, МВД, новости РБК
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